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Прокуроры вернули в государственный бюджет миллиарды рублей
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Прокуроры вернули в государственный бюджет миллиарды рублей 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Работники прокуратуры в ходе исполнения обязанностей по надзору за исполнением бюджетного законодательства вернули в государственный бюджет миллиарды рублей. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры, передаёт ТАСС.
«Объёмы возвращённых прокурорами в бюджет денежных средств исчисляются миллиардами рублей», — сказали в Генпрокуратуре.
По словам представителей ведомства, в ходе надзора за исполнением бюджетного законодательства было выявлено 122 тысячи нарушений, по которым прокуроры вынесли 28 тысяч представлений и привлекли к административной ответственности 22 тысячи человек. Кроме того, было возбуждено 1,6 тысячи уголовных дел.
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