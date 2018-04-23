Прокуроры вернули в государственный бюджет миллиарды рублей

Работники прокуратуры в ходе исполнения обязанностей по надзору за исполнением бюджетного законодательства вернули в государственный бюджет миллиарды рублей. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры, передаёт ТАСС

«Объёмы возвращённых прокурорами в бюджет денежных средств исчисляются миллиардами рублей», — сказали в Генпрокуратуре.

По словам представителей ведомства, в ходе надзора за исполнением бюджетного законодательства было выявлено 122 тысячи нарушений, по которым прокуроры вынесли 28 тысяч представлений и привлекли к административной ответственности 22 тысячи человек. Кроме того, было возбуждено 1,6 тысячи уголовных дел.