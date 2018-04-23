Суммарные инвестиции в газификацию в России в 2018 году составят 85 млрд рублей

Суммарные инвестиции в газификацию в России в 2018 году составят 85 млрд рублей, сообщил в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль» заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов

По его словам, при этом инвестиции «Газпрома» в 2018 году составят 36,7 млрд рублей против 29,45 млрд рублей в прошлом году (рост на 25%).

«В текущем году работа (по газификации — RNS) будет продолжена, планируемый объем инвестиций составляет около 85 млрд рублей, в том числе средства «Газпрома» — 36,7 млрд рублей», — сказал он.

Замминистра пояснил, что в текущем году планируется построить 82 объекта протяженностью порядка 1,3 тыс. км в 22 регионах России. В результате будут созданы условия для газификации порядка 200 населенных пунктов, порядка 30 тыс. домовладений и квартир, 170 котельных.

Прогнозный уровень газификации природным газом на 1 января 2019 года составляет в целом по России 68,7%, в том числе в городах и поселках городского типа — 72%, сельской местности — 59,2%. В программу газификации «Газпрома» на 2018 год включены 66 регионов России.

Инвестиции субъектов РФ в газификацию в 2017 году составили 13,8 млрд рублей, «Газпрома» — 29,45 млрд рублей, федерального бюджета — 1,2 млрд рублей, добавил Молодцов.

По словам замминистра, в настоящее время из 155 тыс. населенных пунктов газифицировано природным газом около 45 тыс., сжиженным углеводородным газом (СУГ) — порядка 56 тыс., сжиженным природным газом (СПГ) — четыре населенных пункта. При этом объем потребления СУГ за 15 лет для целей жизнеобеспечения граждан сократился примерно в четыре раза — с 2 млн тонн в год до примерно 500 тыс. тонн в год.