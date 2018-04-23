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Минэнерго оценило суммарные инвестиции в газификацию в России
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Минэнерго оценило суммарные инвестиции в газификацию в России 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов заявил, что суммарные инвестиции в газификацию в России в 2018 году составят 85 млрд руб. Об этом сообщает журнал «Нефтегазовая вертикаль».
"В текущем году работа (по газификации) будет продолжена, планируемый объем инвестиций составляет около 85 млрд руб, в том числе средства "Газпрома" — 36,7 млрд руб", — сказал Молодцов.
Он также добавил, что в 2018 году планируется построить 82 объекта протяженностью порядка 1,3 тыс. км в 22 регионах России. Будут созданы условия для газификации порядка 200 населенных пунктов, порядка 30 тыс. домовладений и квартир.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил законопроект, упрощающий газификацию частного сектора.
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