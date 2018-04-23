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МТС Банк запустил услугу кредитования для клиентов «Ростелекома»
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МТС Банк запустил услугу кредитования для клиентов «Ростелекома» 

Банки.ру 2 часа назад
МТС Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» запустили услугу кредитования на приобретение мобильных телефонов в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» на территории России. Услуга позволяет купить товар в кредит без посещения банковского отделения, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«После выбора товара в центре продаж «Ростелекома» необходимо сообщить о желании взять кредит консультанту, а затем получить онлайн-решение МТС Банка в течение нескольких минут. При одобрении банком заявки на кредит и подписании кредитных документов можно забирать товар», — отмечается в сообщении банка.
Точный размер ежемесячного платежа по кредиту будет автоматически рассчитан и указан в кредитном договоре с учетом первоначального взноса, срока кредита и добровольных услуг страхования.
В самое ближайшее время к данной услуге подключатся еще несколько крупных игроков розничного кредитования, отметил генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Арвидас Алутис.
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