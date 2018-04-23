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Бюджет может недополучить примерно 200 млрд руб из-за меньшего объема дивидендных выплат, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка
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Бюджет может недополучить примерно 200 млрд руб из-за меньшего объема дивидендных выплат, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Министр финансов Антон Силуанов намерен заставить госкомпании направлять на дивидендные выплаты строго не менее 50% прибыли по МСФО (правило, которое является предметом частых дискуссий в последние годы). В качестве примера министр финансов указал на то, что в этом году бюджет может недополучить до 200 млрд руб. дивидендов госкомпаний, так как ряд компании заложили меньшие суммы на выплату дивидендов.
Мы согласны с тем, что выплата дивидендов от госкомпаний в соответствии с четко установленным правилом было бы хорошей новостью и ожидаем, что Минфин попытается оказать давление на компании с тем, чтобы избежать потенциального недополучения части бюджетных доходов.
В то же время отметим, что обсуждаемая сумма эквивалента годовому росту цены на нефть всего лишь на $2/барр. Таким образом, возможный негативный эффект от меньшего объема доходов бюджета из-за недополученных дивидендов явно не будет главной темой этого года, учитывая значительный рост цены на нефть.
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