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Число состоящих на жилищном учёте семей в Москве стало минимальным за 10 лет
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Число состоящих на жилищном учёте семей в Москве стало минимальным за 10 лет 

Говорит Москва 55 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Она отметила, что для субсидий на приобретение и строительства жилья из бюджета города выделено 6 миллиардов рублей. По словам Потяевой, это улучшило условия более двух тысяч семей.
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