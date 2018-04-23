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Число состоящих на жилищном учёте семей в Москве стало минимальным за 10 лет
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Число состоящих на жилищном учёте семей в Москве стало минимальным за 10 лет
Говорит Москва
55 минут назад
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Фото:
РИА Недвижимость
Она отметила, что для субсидий на приобретение и строительства жилья из бюджета города выделено 6 миллиардов рублей. По словам Потяевой, это улучшило условия более двух тысяч семей.
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