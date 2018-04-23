Число состоящих на жилищном учёте семей в Москве стало минимальным за 10 лет

Она отметила, что для субсидий на приобретение и строительства жилья из бюджета города выделено 6 миллиардов рублей. По словам Потяевой, это улучшило условия более двух тысяч семей.