Ещё
Выручка «Русагро» сократилась в I квартале 2018 года на 23% — до 15,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выручка «Русагро» сократилась в I квартале 2018 года на 23% — до 15,5 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Выручка группы «Русагро» снизилась в I квартале 2018 года на 23% к аналогичному периоду прошлого года и составила 15,5 млрд руб., следует из отчёта компании.
Выручка сахарного бизнеса компании сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 5,2 млрд руб., снижение выручки мясного бизнеса составило 9% — до 4,3 млрд руб., выручка сельскохозяйственного бизнеса упала на 60% — до 1,5 млрд руб. Выручка масложирового бизнеса «Русагро» снизилась в I квартале на 2% — до 4,4 млрд руб.
ГК «Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов, который занимается производством сахара, зерна, мяса и масложировой продукции.
Rambler News Service: последние новости
Сотрудники «ВИМ-Авиа» обратились к Минтрансу, ФНС, Минтруду и Минфину с просьбой о поддержке Туроператор «Интурист» объявил о консолидации туристской деятельности «Лукойл» привлек кредит в $660 млн на финансирование затрат при строительстве Кандымского ГПК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57382
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение