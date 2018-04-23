Выручка «Русагро» сократилась в I квартале 2018 года на 23% — до 15,5 млрд рублей

Выручка группы «Русагро» снизилась в I квартале 2018 года на 23% к аналогичному периоду прошлого года и составила 15,5 млрд руб., следует из отчёта компании.

Выручка сахарного бизнеса компании сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 5,2 млрд руб., снижение выручки мясного бизнеса составило 9% — до 4,3 млрд руб., выручка сельскохозяйственного бизнеса упала на 60% — до 1,5 млрд руб. Выручка масложирового бизнеса «Русагро» снизилась в I квартале на 2% — до 4,4 млрд руб.

ГК «Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов, который занимается производством сахара, зерна, мяса и масложировой продукции.