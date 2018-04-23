Банк «Агророс» приступил к выпуску моментальной дебетовой карты 

Базирующийся в Саратове банк «Агророс» предлагает оформить дебетовую карту категории Masterсard Momentum. Карту можно получить в день обращения. Ранее банк предоставил возможность моментального получения карт сотрудникам организаций, оформивших в банке зарплатный проект.
Срок действия карты — четыре года. Стоимость ее выпуска и годового обслуживания начиная со второго года составит 100 рублей.
Продуктовый виджет
Снятие денежных средств в банкоматах банков «Агророс» и «Открытие» осуществляется бесплатно. Операция по выдаче наличных в кассах «Агророса» обойдется в 0,5%. Комиссия за снятие денег в банкоматах сторонних банков на территории РФ составит 1%, но не менее 100 рублей, за пределами РФ — 1%, минимум 2,5 доллара, в пунктах выдачи наличных — 1%, минимум 4 доллара, в ПВН банка «Открытие» — 1%.
«Карта поддерживает технологии бесконтактной оплаты Masterсard Pay Pass, Samsung Pay. Плата за СМС-информирование взимается в размере 30 рублей в месяц», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.