Минэнерго видит возможность участия частных компаний в проектах на шельфе на условиях СРП 

В Минэнерго полагают, что частные нефтегазовые компании могли бы принять участие в проектах на российском шельфе на условиях соглашения о разделе продукции (квази-СРП), заявил в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль» заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
«Учитывая то, что оптимальный временной период между открытием месторождения и началом добычи сырья составляет около восьми лет, сейчас для лицензедержателей может быть интересна совместная работа на условиях квазираздела продукции (квази-СРП) с привлечением компетентных российских партнеров для работы на шельфе», — сказал он.
По словам Молодцова, это будет способствовать увеличению изученности шельфа и, как следствие, росту объемов добычи углеводородного сырья.
Право работать на шельфе России в на данный момент имеют госкомпании «Роснефть» и «Газпром».
В настоящее время в России реализуется три соглашения о разработке месторождений углеводородного сырья на условиях раздела продукции — «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское СРП».