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«Газпром» разворачивает мегапроект на $20 млрд Его партнером станет структура Ротенберга
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«Газпром» разворачивает мегапроект на $20 млрд Его партнером станет структура Ротенберга 

Деловой Квартал 2 часа назад
Газовая компания начинает разработку огромного газохимического завода под Санкт-Петербургом. Проектом займется структура, которая прежде была подконтрольна бизнесмену из «ближнего круга» Путина. «Газпром» ведет разработку проекта газохимического завода близ Усть-Луги под Санкт-Петербургом, пишет РБК со ссылкой на «Ведомости». Мощность комплекса составит до 45 млрд куб. м газа в год, его предварительно стоимость оценивается в $20 млрд, рассказали газете несколько источников. На заводе будут перерабатывать природный газ и очищать его от примесей, чтобы производить этилен и полиэтилен, в том числе на экспорт в Европу.
Партнером «Газпрома» по проекту должна стать компания «Русгаздобыча», которая в мае 2017 г. подписала с газовой монополией меморандум о намерениях по развитию проектов в сфере газопереработки и газохимического производства. «Русгаздобыча» создана в 2012 г., 99% ее принадлежит «Русской холдинговой компании» (РХК) с долей 99%, а второй учредитель — Артем Оболенский, председатель совета директоров СМП Банка.
Учредителем РХК является кипрская Olpon Investments Limited, которая принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу. В 2016 г. он создал Национальную газовую группу (НГГ), которая стала управляющей компанией «Русгаздобычи». Представитель Ротенберга заявил «Ведомостям», что сейчас бизнесмен не имеет отношения к «Русгаздобыче». По данным ЕГРЮЛ, с ноября 2016 г. единственным владельцем НГГ является Оболенский.
Компании Аркадия Ротенберга входят в число крупнейших подрядчиков «Газпрома», а всего в прошлом году его структуры получили господрядов на 88,1 млрд руб., в частности, порядка сотни заказов досталось «Стройгазмонтажу».
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