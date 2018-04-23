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Schlumberger откроет завод в Липецке за $50 млн
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Schlumberger откроет завод в Липецке за $50 млн 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Американская Schlumberger, крупнейшая нефтесервисная компания в мире, планирует в июне ввести в эксплуатацию завод стоимостью $50 млн по производству компонентов для электроцентробежных насосов на территории особой экономической зоны "Липецк" в июле, заявил журналистам президент Schlumberger в РФ и Центральной Азии Гекхан Сайг (Gokhan Saygi).
"Мы постоянно инвестируем. Инвестиции в производство в Липецке составляют более $50 млн Schlumberger еще не производит такие компоненты в России, после запуска этого завода будет обеспечена полная локализация производства погружных электроцентробежных насосных систем", — отметил Сайг.
"Мы планируем открыть центр в июле", — подчеркнул он.
Schlumberger планирует в 2018 г. завершить сделку по покупке пакета акций в российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC).
Сделка будет проведена через совместное предприятие, в котором у Schlumberger будет доля в 49%, а у пенсионного фонда компании — 51%. В результате Schlumberger станет прямым владельцем доли EDC в размере 24%.
В июле 2017 г. Schlumberger подписала с российской Eurasia Drilling Company (EDC) соглашение о покупке 51% акций EDC. Сделка подлежит утверждению Федеральной антимонопольной службой России (ФАС).
В ходе переговоров представители компании и ФАС договорились, что Schlumberger продаст пакет или отдаст его в управление другой российской компании в случае введения новых санкций США.
В начале 2015 г. акционеры Eurasia Drilling договорились о продаже Schlumberger 45,65% российской доли за $1,7 млрд с возможностью увеличения пакета до 100% через пять лет после завершения первой сделки, сообщали ранее "Вести. Экономика".
Однако после санкций согласование сделки постоянно затягивалось.
В списке заказчиков Schlumberger — "Газпром", "Роснефть", "ЛУКойл" и "Газпром нефть". До конца 2004 г. компания входила в состав "ЛУКойла" и носила название "ЛУКойл-бурение".
EDС занимается бурением на суше и шельфе России, имеет в парке четыре самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ), которые законтрактованы для бурения на Каспии. Компанию контролируют гендиректор Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер — бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (около 20%), 3% акций компании через фонды принадлежали ранее главе "ЛУКойла" Вагиту Алекперову.
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