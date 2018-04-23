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Финансовые результаты «Магнита» в I квартале оказались лучше рынка, — Аналитики Промсвязьбанка
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Финансовые результаты «Магнита» в I квартале оказались лучше рынка, — Аналитики Промсвязьбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Магнит (ПОКУПАТЬ) в I квартале сократил чистую прибыль на 1,8% — нейтрально.
Несмотря на относительно слабую динамику показателей Магнита, его финансовые результаты оказались заметно лучше рынка. В целом, рост выручки компании был обеспечен исключительно новыми открытиями, т.к. сопоставимые продажи упали на 3,65% на фоне снижения трафика на 3,64% и среднего чека на 0,01%. Негативным моментом является также падение EBITDA, при росте выручке. Правда, Магниту удалось удержать рентабельность по этому показателю выше 7%.
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