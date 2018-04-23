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В ФАС не увидели спада инвестиционной активности на рынке России
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В ФАС не увидели спада инвестиционной активности на рынке России 

Газета.Ru 1 час назад
Заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов заявил, что Федеральная антимонопольная служба не наблюдает сильного сокращения инвестиционной активности на российском рынке на фоне санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Можно сказать, что несмотря на условия санкций-антисанкций, трудностей на финансовом рынке, мировой финансовый кризис, получилось так, что объем сделок продолжает оставаться достаточно большим и сильного сокращения инвестиционной активности на российском рынке мы не наблюдаем", — сказал Цыганов.
Ранее председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев сообщил, что американские фонды увеличили долю владения российскими активами с начала санкций.
Он также добавил, что потенциал российского рынка, российских компаний, их перспективы перевешивают опасения инвесторов, которые связаны, в том числе, с санкционной политикой.
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