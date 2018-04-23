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ВТБ повысил уровень катастрофоустойчивости
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ВТБ повысил уровень катастрофоустойчивости 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВТБ перевел основные IT-системы обслуживания розничного бизнеса на новую катастрофоустойчивую модель, которая гарантирует работоспособность и полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом в банке объявили в понедельник.
Информационные системы банка зарезервировали на базе двух геораспределенных дата-центров. Обе площадки являются активными, и их ресурсы будут доступны в штатном режиме. В периоды пиковых нагрузок банк может поддерживать высокую доступность своих сервисов, не увеличивая время ожидания клиентов и сотрудников.
Сохранность данных обеспечена на большинстве критичных систем, включая АБС, систему противодействия мошенничеству, процессинг, CRM и систему дистанционного банкинга, обеспечивающую онлайн-подключения физических лиц, подчеркивают в банке. В случае внештатной ситуации записанная в базы данных аварийной площадки информация будет задублирована в резервном дата-центре без каких-либо потерь.
«Новая модель катастрофоусточивости позволяет не прерывать рабочие процессы в случае внештатной ситуации. В результате мы повысили надежность IТ-инфраструктуры и обеспечили необходимую стабильность функционирования банковских сервисов», — комментирует руководитель департамента информационных технологий ВТБ — старший вице-президент Сергей Баранов.
«За первые месяцы проекта мы смогли перевести несколько десятков ключевых для бизнеса систем на новую модель, и в настоящее время продолжаем обеспечивать резервирование ряда других информационных систем банка», — рассказал директор департамента по работе с банками компании «Инфосистемы Джет», которая реализует проект, Вадим Соколов.
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