ВТБ повысил уровень катастрофоустойчивости

ВТБ перевел основные IT-системы обслуживания розничного бизнеса на новую катастрофоустойчивую модель, которая гарантирует работоспособность и полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом в банке объявили в понедельник.

Информационные системы банка зарезервировали на базе двух геораспределенных дата-центров. Обе площадки являются активными, и их ресурсы будут доступны в штатном режиме. В периоды пиковых нагрузок банк может поддерживать высокую доступность своих сервисов, не увеличивая время ожидания клиентов и сотрудников.

Сохранность данных обеспечена на большинстве критичных систем, включая АБС, систему противодействия мошенничеству, процессинг, CRM и систему дистанционного банкинга, обеспечивающую онлайн-подключения физических лиц, подчеркивают в банке. В случае внештатной ситуации записанная в базы данных аварийной площадки информация будет задублирована в резервном дата-центре без каких-либо потерь.

«Новая модель катастрофоусточивости позволяет не прерывать рабочие процессы в случае внештатной ситуации. В результате мы повысили надежность IТ-инфраструктуры и обеспечили необходимую стабильность функционирования банковских сервисов», — комментирует руководитель департамента информационных технологий ВТБ — старший вице-президент Сергей Баранов.