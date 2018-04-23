Клычков возьмёт в кредит ещё 4 миллиарда

Врио губернатора Орловской области 19 апреля подписал постановление «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации».

Согласно документу, область возьмёт заём с процентной ставкой не более 8,25 процента годовых, сроком не более 365 дней.

Кредит берётся для обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств и погашения долговых обязательств Орловской области и будет оформлен в виде трех невозобновляемых кредитных линий с лимитом 2 миллиарда рублей, 1 миллиард рублей и 1,172 миллиарда рублей.

Напомним, что 16 апреля Клычковым было подписано постановление о кредите в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 032 385 500 рублей. В марте в регион был привлечён кредит с лимитом 2 миллиарда рублей под процентную ставку не более 8,5 процента годовых.