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Клычков возьмёт в кредит ещё 4 миллиарда
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Клычков возьмёт в кредит ещё 4 миллиарда 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Врио губернатора Орловской области 19 апреля подписал постановление «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации».
Согласно документу, область возьмёт заём с процентной ставкой не более 8,25 процента годовых, сроком не более 365 дней.
Кредит берётся для обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств и погашения долговых обязательств Орловской области и будет оформлен в виде трех невозобновляемых кредитных линий с лимитом 2 миллиарда рублей, 1 миллиард рублей и 1,172 миллиарда рублей.
Напомним, что 16 апреля Клычковым было подписано постановление о кредите в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 032 385 500 рублей. В марте в регион был привлечён кредит с лимитом 2 миллиарда рублей под процентную ставку не более 8,5 процента годовых.
Сообщение Клычков возьмёт в кредит ещё 4 миллиарда появились сначала на РИА 57.
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