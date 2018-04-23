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Минэнерго: «Роснефть» и «Газпром» могут привлечь в Арктику другие российские компании
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Минэнерго: «Роснефть» и «Газпром» могут привлечь в Арктику другие российские компании 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минэнерго считает, что "Роснефти" и "Газпрому" может быть интересна работа с другими компаниями из России на арктическом шельфе на условиях квазираздела продукции. Об этом в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль» сказал заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.
В настоящий момент доступ к разработке шельфовых месторождений имеют только «Роснефть» и «Газпром».
"Сейчас для лицензедержателей может быть интересна совместная работа на условиях квазираздела продукции (квази-СРП) с привлечением компетентных российских партнеров для работы на шельфе, что сможет способствовать увеличению его изученности и, как следствие, росту объемов добычи углеводородного сырья", — сообщил он, отвечая на вопрос о возможности допуска к шельфовым проектам "Лукойла", который неоднократно заявлял о своем интересе к проектам на шельфе в Арктике.
При этом Молодцов подчеркнул, что текущие темпы и объемы геологоразведочных работ он считает удовлетворительными, так как они позволяют достигнуть планового показателя добычи нефти на шельфе в объеме 80 млн тонн к 2035 году.
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