Минэнерго ожидает почти двукратного роста инвестиций в газификацию регионов в 2018 году

"Инвестиции в газификацию в 2017 год от субъектов Российской Федерации составили 13,8 млрд рублей, от ПАО «Газпром» — 29,45 млрд рублей, из федерального бюджета — 1,2 млрд рублей. В текущем году работа будет продолжена, планируемый объем инвестиций составляет около 85 млрд рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» — 36,7 млрд рублей", — заметил он.

По его словам, в 2018 году планируется строительство 82 объектов в 22 регионах Российской Федерации.

"Будут созданы условия для газификации порядка 200 населенных пунктов, порядка 30 тыс. домовладений и квартир, 170 котельных", — добавил он и отметил, что на начало 2019 года уровень газификации природным газом России достигнет 68,7%, в том числе в городах и поселках городского типа — 72,0%, сельской местности — 59,2%.

Молодцов также сообщил, что Минэнерго разрабатывает введение специального инвестиционного коэффициента или тарифа, который позволил бы привлечь к газификации дополнительных участников со стороны бизнеса.