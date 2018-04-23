Следующим введенным месторождением в Арктике станет объект «Газпрома» Каменномысское-море

«Согласно планам компаний, следующим месторождением на арктическом шельфе, введенным в эксплуатацию, станет газовое месторождение «Газпрома» Каменномысское-море в Обской губе в Ямало-Ненецком автономном округе», — отметил чиновник.

По словам Молодцова, извлекаемые запасы газа по категориям ABC1 на месторождении составляют почти 555 млрд кубометров. Проектный уровень добычи газа — 15,1 млрд кубометров в год.

В соответствии с приоритетным вариантом освоения, обустройство месторождения Каменномысское-море предполагается одной ледостойкой стационарной платформой и тремя ледостойкими блок-кондукторами, пояснил Молодцов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» [планирует] (https://rns.online/energy/Gazprom-planiruet-nachat-burenie-na-mestorozhdenii-Kamennomisskoe-more-v-YaNaO-v-2023-godu—2017-10-02/) начать эксплуатационное бурение на месторождении Каменномысское-море в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2023 году.

Согласно планам «Газпрома», эксплуатационное бурение продлится до 2025 года включительно. На 2017 год запланирована разработка проектной документации обустройства месторождения, на 2018 год — выбор генерального подрядчика, на 2022-2025 годы — строительство береговых объектов. Добыча газа на месторождении начнется в 2025 году.

Месторождение Каменномысское-море расположено в южной части акватории Обской губы между Мысом Каменный и Мысом Парусный Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, открыто в 2000 году. В перспективе несколько месторождений в окрестностях Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) будут разрабатываться взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении.