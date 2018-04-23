Сбербанк оспорил отказ в привлечении Кехмана к ответственности по долгам

"Сбербанк России — апелляционная жалоба на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 апреля 2018 года", — сообщается в карточке дела. Дата слушаний в суде второй инстанции пока не назначена.

Согласно материалам дела, Сбербанк подал в арбитраж заявление о привлечении Кехмана к субсидиарной ответственности по долгам JFC, поскольку, по оценке банка, он, будучи руководителем компании, «в ходе процедуры наблюдения… вел заведомо убыточную деятельность, выразившуюся в совершении сделок на невыгодных для должника (ЗАО „Группа Джей Эф Си“ — головной структуры группы JFC, крупнейшего импортера фруктов в Россию ) условиях».

Об этом банку стало известно из отчета конкурсного управляющего о признаках преднамеренного банкротства компании, уточняет арбитраж. Суд не удовлетворил заявление Сбербанка в связи с пропуском срока исковой давности, а также с учетом отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих о совершении Кехманом сделок группы JFC, которые нанесли существенный вред имущественным правам кредиторов, указывается в оспариваемом решении арбитража Петербурга.

В декабре арбитраж Петербурга в пятый раз продлил срок конкурсного производства в отношении ЗАО «Группа Джей Эф Си». Кехман, возглавлявший эту компанию, был признан банкротом в июле 2016 года по иску Сбербанка. В отношении него была введена процедура реализации имущества, которая в конце ноября была продлена на шесть месяцев.