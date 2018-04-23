Чистая прибыль ПАО «Высочайший» в 2017 году снизилась на 3% — до $85 млн

Чистая прибыль золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold) в 2017 году снизилась на 3% по сравнению с предыдущим годом — до $85 млн, говорится в сообщении структуры.

Выручка выросла на 33% — до $271 млн Объем реализации золота увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом — до 218 тыс. унций, в том числе 11,7 тыс. унций золота в гравиофлотоконцентрате.

Скорректированный показатель EBITDA в 2017 году увеличился на 17% — до $128 млн Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 47%.

Капитальные затраты снизились на 35% по сравнению с 2016 годом — до $68 млн за счет программы капитальных вложений, большая часть которой на протяжении последних лет приходилась на строительство Тарынского ГОКа и ГОКа «Угахан».

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил $175 млн Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода оставило 1,4х.

Общий объем производства золота в 2017 году составил 225 тыс. унций, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 37%, что позволило компании стать седьмым крупнейшим производителем золота в России