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Чистая прибыль ПАО «Высочайший» в 2017 году снизилась на 3% — до $85 млн
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Чистая прибыль ПАО «Высочайший» в 2017 году снизилась на 3% — до $85 млн 

Rambler News Service 42 минуты назад
Чистая прибыль золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold) в 2017 году снизилась на 3% по сравнению с предыдущим годом — до $85 млн, говорится в сообщении структуры.
Выручка выросла на 33% — до $271 млн  Объем реализации золота увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом — до 218 тыс. унций, в том числе 11,7 тыс. унций золота в гравиофлотоконцентрате.
Скорректированный показатель EBITDA в 2017 году увеличился на 17% — до $128 млн Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 47%.
Капитальные затраты снизились на 35% по сравнению с 2016 годом — до $68 млн за счет программы капитальных вложений, большая часть которой на протяжении последних лет приходилась на строительство Тарынского ГОКа и ГОКа «Угахан».
Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил $175 млн  Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода оставило 1,4х.
Общий объем производства золота в 2017 году составил 225 тыс. унций, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 37%, что позволило компании стать седьмым крупнейшим производителем золота в России.
«Мы подтверждаем наши планы по увеличению производства золота по итогам 2018 года и выражаем уверенность в том, что предстоящий год заложит еще один камень в фундамент будущего устойчивого роста компании. Уточненный производственный план на 2018 год составляет 280-300 тыс. унций», — отметил генеральный директор GV Gold Герман Пихоя.
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