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Банк «Уралсиб» изменил ставки по депозитам юрлиц
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Банк «Уралсиб» изменил ставки по депозитам юрлиц 

Банки.ру 50 минут назад
Депозит «Классический» открывается теперь 6,35—7,5% годовых в рублях с выплатой процентов в конце срока (минус 0,1—0,5 процентного пункта) и под 6,35—6,8% годовых с выплатой ежемесячно (минус 0,1—0,3 п. п.). Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Минимальный срок — 1 день. Частичное снятие и пополнение невозможно.
«Пополняемый» — под 6,3—6,9% годовых в рублях с выплатой в конце срока (минус 0,1—0,5 п. п.) и под 6,2—6,4% ежемесячно (минус 0,1—0,3 п. п.). Минимальная сумма депозита —100 тыс. рублей. Минимальный срок — три месяца. Возможно пополнение. Размер минимального взноса — 50 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
«С возможностью расторжения» — 6,25—6,7% годовых в конце срока (минус 0,1—0,3 п. п.) и под 6,25—7,4% годовых в рублях. Минимальная сумма депозита —100 тыс. рублей. Минимальный срок — два месяца. Возможен досрочный возврат всей суммы по заявлению клиента по истечении 30 календарных дней с даты размещения депозита. Величина процентной ставки по депозиту в случае указанного досрочного возврата равна 4%.
Выплата процентов по последним трем депозитам производится по выбору клиента — ежемесячно или в конце срока депозита.
«Управляемый» — 6—6,15% годовых (минус 0,1—0,2 п. п.) в рублях с выплатой ежемесячно и под 6,15—6,25% в конце срока (минус 0,1—0,25 п. п.). Минимальная сумма депозита — 2 млн рублей. Срок от трех месяцев до года. Возможно пополнение и частичное изъятие средств вклада в пределах неснижаемого остатка и максимальной суммы депозита. Выплата процентов производится по выбору клиента: ежемесячно или в конце срока депозита.
Депозит «On-Line» открывается под 3,32—7,3% годовых в рублях (минус 0,1—0,2 п. п.). Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Выплата процентов: в конце срока. Срок — до 365 дней. Приходные и расходные операции запрещены.
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