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Банк «Союз» ввел вклад «Накопительный»
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Банк «Союз» ввел вклад «Накопительный» 

Банки.ру 34 минуты назад
Срок депозита — 1468 дней. Процентная ставка от 1 тыс. рублей составит 0,01%, от 300 тыс. рублей — 4,5%, от 500 тыс. рублей — 5,5%, от 1 млн рублей — 6,5% годовых. В долларах и евро ставки составляют 0,01% годовых.
Минимальная сумма — 10 долларов или евро.
Продуктовый виджет
По вкладу предусмотрены дополнительные взносы от 1 тыс. рублей или 10 долларов / евро.
Возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или капитализируются.
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