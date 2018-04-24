Банк «Союз» ввел вклад «Накопительный»

Срок депозита — 1468 дней. Процентная ставка от 1 тыс. рублей составит 0,01%, от 300 тыс. рублей — 4,5%, от 500 тыс. рублей — 5,5%, от 1 млн рублей — 6,5% годовых. В долларах и евро ставки составляют 0,01% годовых.

Минимальная сумма — 10 долларов или евро.

Продуктовый виджет

По вкладу предусмотрены дополнительные взносы от 1 тыс. рублей или 10 долларов / евро.

Возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или капитализируются.