Сотрудники «ВИМ-Авиа» попросили у властей помощи

«Учитывая сложившуюся критическую ситуацию, коллектив «ВИМ-Авиа», более 1300 уволенных сотрудников, просит не вычитать инкассо налоги из ожидаемых поступлений НДС и возмещения акцизов за авиационное топливо за 2017 год. В противном случае денег на погашение для задолженности перед коллективом не останется», — отметили сотрудники «ВИМ-Авиа».

В обращении говорится, что суммарная задолженность по зарплате коллективу авиакомпании «ВИМ-Авиа» за период с июля 2017 год по апрель 2018 года составляет около 700 млн рублей. Планируемая сумма по возврату НДС на данный момент составляет около 450 млн рублей; по возмещению акцизов — 156 млн руб., итого около 606 млн руб.

«В данный момент в соответствующие органы переданы первичная документация к декларации по НДС за III квартал 2017 года, а также документация на возврат акцизов за топливо. 19 апреля генеральный директор «ВИМ-Авиа» подал заявление на возврат акцизов. При этом временный управляющий авиакомпании «ВИМ-Авиа» М. А. Булатова обратилась в суд с ходатайством об изменении очередности погашения долга, однако заседание назначено на 7 мая, тогда как перечисление акцизом может произойти 1 мая, и вычет инкассо произойдет автоматически», — объясняется в сообщении.

Отмечается, что «руководство авиакомпании, а также руководство Государственной инспекции по труду в г. Москве неоднократно обращались в различные органы власти с просьбой не вычитать инкассо налоги из ожидаемых поступлений, однако никаких определенных решений по этому поводу до сих пор принято не было, несмотря на то, что "ситуация социальной напряженности" с коллективом "ВИМ-Авиа" по-прежнему находится под контролем Минтранса и Министерства труда и социальной защиты РФ ».

В документе также говорится, что сотрудники авиакомпании намерены «обращаться в СМИ, начать пикетирование Роструда, Минтранса и Росавиации и проводить разрешенные законом митинги, а в дальнем готовы заявлять о нарушении конституционных прав на уровне Международной юрисдикции».