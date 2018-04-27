Волгоградская область вошла в тройку лидеров регионов ЮФО по развитию ГЧП 

Эти данные были озвучены на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, на федеральный конкурс от региона было направлено 13 проектов, в числе которых концессионные соглашения по благоустройству ЦПКиО, реконструкция санаторного комплекса на озере Эльтон, открытие диагностической лаборатории и другие. Отметим, в Волгограде в 2015 году в концессию было отдано водоснабжение, в 2016 — теплоснабжение, в текущем году — объекты наружного освещения. В ближайшее время жителям города огласят имя победителя конкурса на определение единого регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.