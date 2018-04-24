Стоимость ГЧП-проектов в Подмосковье может сравняться с половиной бюджета региона

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Общий объем финансирования проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Московской области может достигнуть 250 млрд рублей с 2014 года, что сравнимо с 50% от консолидированного бюджета региона. Об этом сообщил во вторник в рамках «Российской недели ГЧП» зампред правительства — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

"Если посчитать общее количество проектов, которые в настоящий момент у нас реализуются в плане ГЧП и которые находятся на рассмотрении, это где-то 230-250 млрд рублей. Этот объем инвестиций, наработанный с 2014 года, получен нарастающим итогом, который в настоящий момент либо уже сделан, либо на стадии подписания, либо на стадии подготовки к подписанию. Если данную сумму сравнить с нашим консолидированным бюджетом, то это примерно 50% от него", — сказал Буцаев.

Он уточнил, что в стадии рассмотрения находятся проекты ГЧП на общую сумму около 150 млрд рублей, остальные — заключены либо находятся в стадии заключения. По словам зампреда, в Московской области реализуются ГЧП-проекты в сферах информационных технологий, дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и социальных инициатив.