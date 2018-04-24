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Московская область стала одним из лидеров по развитию ГЧП в России
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Московская область стала одним из лидеров по развитию ГЧП в России 

Rambler News Service 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Москва, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области поделили между собой 1-4 места рейтинга субъектов по уровню развития ГЧП, набрав показатель в 90%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.
«Итоги данного рейтинга весьма показательны, и нам очень важно, что мы здесь в лидерах. Мы в Московской области воспринимаем ГЧП как инструмент, равноценный бюджетному финансированию: как региональному, так и федеральному. Мы постоянно пользуется этим инструментом на профессиональной основе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев в ходе V Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве.
«В Подмосковье на данный момент уже заключено 23 соглашения на сумму почти 72 млрд руб. Поданы заявки на реализацию 18 проектов на сумму порядка 30 млрд руб. Лидером по количеству проектов является социальная сфера, по сумме инвестиций — транспорт», — добавил он.
В министерстве отметили, что в прошлом году Московская область занимала второе место в рейтинге после Москвы. В 2015 году Подмосковье находилось на восьмом месте, а в 2014 — лишь на 34-ом. Методика рейтинга учитывается Правительством при оценке эффективности инвестиционной деятельности губернаторов и является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
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