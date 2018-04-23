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Убыток «КамАЗа» в I квартале по РСБУ составил 214,9 млн рублей против прибыли годом ранее
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Убыток «КамАЗа» в I квартале по РСБУ составил 214,9 млн рублей против прибыли годом ранее 

Rambler News Service 52 минуты назад
Чистый убыток «КамАЗа» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в первом квартале 2018 года составил 214,9 млн рублей против прибыли в размере 34,4 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка в первом квартале выросла на 3,4% — до 27,3 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 34,8% — до 2,43 млрд руб. Доналоговый убыток составил 220,02 млн руб. против доналоговой прибыли годом ранее в размере 177,47 млн руб.
«КамАЗ» является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России. Завод входит в корпорацию «Ростех».
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