Убыток «КамАЗа» в I квартале по РСБУ составил 214,9 млн рублей против прибыли годом ранее

Чистый убыток «КамАЗа» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в первом квартале 2018 года составил 214,9 млн рублей против прибыли в размере 34,4 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка в первом квартале выросла на 3,4% — до 27,3 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 34,8% — до 2,43 млрд руб. Доналоговый убыток составил 220,02 млн руб. против доналоговой прибыли годом ранее в размере 177,47 млн руб.