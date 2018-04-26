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Фондовый рынок России закрылся ростом
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Фондовый рынок России закрылся ростом 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Капитал страны
Фондовый рынок России закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 1,41% и составил 2285 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,75%, до 1146 пункта.
Американский фондовый рынок открылся ростом.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,69% и составил 24 249,46 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,68% и составил 2657,47 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,34% и составил 7097,47 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 85,31 коп., до 76,18 руб., курс доллара вырос на 85,33 коп., до 62,60 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 85,32 коп., составив 68,71 руб.
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