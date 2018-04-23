Фондовый рынок России открылся снижением

Индекс Московской биржи снизился на 0,36% и составил 2224,72 пункта.

Индекс РТС просел на 0,23%, до 1143,21 пункта.

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Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до $74,03 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $68,31 за баррель.