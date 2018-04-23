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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 58 минут назад
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,36% и составил 2224,72 пункта.
Индекс РТС просел на 0,23%, до 1143,21 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до $74,03 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $68,31 за баррель.
Инвесторы продолжают реагировать на данные о росте числа буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%.
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