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Фондовый рынок России открылся ростом
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Фондовый рынок России открылся ростом 

Газета.Ru 1 час назад
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2260 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,9%, до 1155 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Мировые цены на нефть поднимаются на фоне высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.
Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до $74,88 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до $68,94 за баррель. В понедельник, 23 апреля, цена на Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с ноября 2014 года. Нефть выросла в цене на новостях об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
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