Удмуртия возьмет пять кредитов на пять миллиардов рублей

Правительство Удмуртской Республики намерено провести пять электронных аукционов на предоставление невозобновляемых кредитных линий с лимитом в миллиард рублей каждая, сообщается в документах на сайте регионального кабмина. Ранее минфин Удмуртии разместил на портале госзакупок извещения о проведении 13 аукционов на предоставление кредитных линий на общую сумму 13 млрд рублей. По условиям закупки, 11 кредитных линий по 1 млрд рублей каждая должны быть невозобновляемыми по ставке не выше 8,5% годовых. Новые займы берутся на год, начальная ставка — 7,75%.