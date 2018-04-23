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Удмуртия возьмет пять кредитов на пять миллиардов рублей
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Удмуртия возьмет пять кредитов на пять миллиардов рублей 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Удмуртской Республики намерено провести пять электронных аукционов на предоставление невозобновляемых кредитных линий с лимитом в миллиард рублей каждая, сообщается в документах на сайте регионального кабмина. Ранее минфин Удмуртии разместил на портале госзакупок извещения о проведении 13 аукционов на предоставление кредитных линий на общую сумму 13 млрд рублей.
По условиям закупки, 11 кредитных линий по 1 млрд рублей каждая должны быть невозобновляемыми по ставке не выше 8,5% годовых.
Новые займы берутся на год, начальная ставка — 7,75%.
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