Банки.ру запустил обновленный раздел «Расчетно-кассовое обслуживание»

Финансовый супермаркет Банки.ру запустил обновленный раздел «Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)», ориентированный на компании малого и среднего бизнеса.

Новый сервис дает пользователям возможность сравнить и выбрать оптимальные тарифы на РКО, узнать о действующих акциях и бонусах и сразу же в режиме онлайн оставить заявку на открытие счета в выбранном банке. Заполнение и отправка заявки занимают не более пяти минут. После получения заявки с пользователем связывается представитель банка и договаривается о дальнейшем оформлении. В зависимости от банка вас либо пригласят в отделение, либо направят к вам персонального менеджера.

На старте в разделе представлены три банка: Сбербанк , «Открытие» и Кредит Европа Банк . В дальнейшем к сервису будут подключены новые партнеры, предлагающие РКО для юридических лиц.

«Для компаний малого и среднего бизнеса расчетно-кассовое обслуживание — это первый шаг к открытию собственного дела, — говорит коммерческий директор холдинга «Банки.ру» Светлана Грановская. — А для банков сектор МСБ — привлекательный и обширный источник потенциальных клиентов. Особенно в условиях, когда клиенты от крупного бизнеса уже «поделены». К нам регулярно поступают запросы от партнеров на продвижение услуг РКО, поэтому мы создали в нашем финансовом маркетплейсе новый удобный сервис, который, с одной стороны, помогает частным предпринимателям найти самые выгодные условия РКО, а с другой — дает банкам доступ к новым клиентам».

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