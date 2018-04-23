Китайский HNA сократил долю в Deutsche Bank до 7,9%

HNA Group Inc. сократил свою долю в Deutsche Bank AG с 8,8% до 7,9%. Об этом китайский конгломерат, который продолжает продавать доли в зарубежных компаниях, проинформировал в субботу.

В 2017 году HNA потратила миллиарды долларов на финансирование и сложные деривативы, чтобы заполучить долю в проблемном китайском кредиторе, и стала крупнейшим акционером Deutsche Bank. Ее доля была чуть ниже 10%.

С тех пор акции Deutsche Bank упали почти на 30%. Пятничную сессию во Франкфурте они завершили на отметке примерно 11,57 евро.

Представитель HNA в субботу сказал, что компания «решила не возобновлять часть структуры финансирования нашей доли в Deutsche Bank», при этом он сослался на «текущую рыночную ситуацию». О снижении доли сообщается в документах, поданных регулятору.

По его словам, HNA намерена остаться «крупным инвестором Deutsche Bank». Ранее конгломерат говорил, что не планирует сокращать свою долю в Deutsche Bank.

Представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать ситуацию.

После того как череда приобретений международных бизнесов привела к нехватке денежных средств у китайской компании, и банки стали настаивать на сокращении финансирования, HNA начала продавать свою недвижимость и другие активы на миллиарды долларов.

Deutsche Bank в течение нескольких лет несет годовые убытки и вынужден отвечать на вопросы по поводу своей стратегии в бизнесе инвестиционного банкинга. Ранее в апреле был уволен гендиректор Deutsche Джон Крайен. На этом посту его сменил Кристиан Севинг, который проработал в банке уже более 20 лет и занимал различные должности в отделе управления рисками и аудиторском. До назначения гендиректором он работал в ориентированном на Германию банке, обслуживающим розничных, частных и коммерческих клиентов.

Смена гендиректора спровоцировала отставки других топ-менеджеров. Deutsche Bank должен опубликовать отчетность за 1-й квартал 26 апреля.