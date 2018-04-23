Ещё
Китайский HNA сократил долю в Deutsche Bank до 7,9%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский HNA сократил долю в Deutsche Bank до 7,9% 

Прайм 1 час назад
HNA Group Inc. сократил свою долю в Deutsche Bank AG с 8,8% до 7,9%. Об этом китайский конгломерат, который продолжает продавать доли в зарубежных компаниях, проинформировал в субботу.
В 2017 году HNA потратила миллиарды долларов на финансирование и сложные деривативы, чтобы заполучить долю в проблемном китайском кредиторе, и стала крупнейшим акционером Deutsche Bank. Ее доля была чуть ниже 10%.
С тех пор акции Deutsche Bank упали почти на 30%. Пятничную сессию во Франкфурте они завершили на отметке примерно 11,57 евро.
Представитель HNA в субботу сказал, что компания «решила не возобновлять часть структуры финансирования нашей доли в Deutsche Bank», при этом он сослался на «текущую рыночную ситуацию». О снижении доли сообщается в документах, поданных регулятору.
По его словам, HNA намерена остаться «крупным инвестором Deutsche Bank». Ранее конгломерат говорил, что не планирует сокращать свою долю в Deutsche Bank.
Представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать ситуацию.
После того как череда приобретений международных бизнесов привела к нехватке денежных средств у китайской компании, и банки стали настаивать на сокращении финансирования, HNA начала продавать свою недвижимость и другие активы на миллиарды долларов.
Deutsche Bank в течение нескольких лет несет годовые убытки и вынужден отвечать на вопросы по поводу своей стратегии в бизнесе инвестиционного банкинга. Ранее в апреле был уволен гендиректор Deutsche Джон Крайен. На этом посту его сменил Кристиан Севинг, который проработал в банке уже более 20 лет и занимал различные должности в отделе управления рисками и аудиторском. До назначения гендиректором он работал в ориентированном на Германию банке, обслуживающим розничных, частных и коммерческих клиентов.
Смена гендиректора спровоцировала отставки других топ-менеджеров. Deutsche Bank должен опубликовать отчетность за 1-й квартал 26 апреля.
Прайм: последние новости
В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto‍ "Газпром" хочет построить газохимический комплекс на Балтике примерно за $20 млрд Нефть снова вдохновляет рубль действовать "по-бычьи", - Владислав Антонов,аналитик компании "Альпари"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован316
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России304
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет51
Масляков резко пригрозил Светлакову317
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ583
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение