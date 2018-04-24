ОБЗОР — Рынок акций РФ умеренно вырос во вторник вслед за нефтью и рублем

МОСКВА , 24 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Рынок акций РФ умеренно вырос по основным индексам во вторник вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,12%, до 2253,77 пункта, индекс РТС — на 0,80%, до 1153,83 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.17 мск снижался на 31 копейку, до 61,50 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 75,28 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent весь день торговался в районе 75 долларов за баррель. Правда, к текущему моменту инструмент перешел к снижению и падает на 1,2%, до 73,8 доллара за баррель, следует из данных торгов.

Акции «Русала» второй день подряд отыгрывают новости о возможности снятия санкций США с компании.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и контролируемые им En+ Group , ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал».

Но накануне стало известно, что OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и бизнес в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство в понедельник заявило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Стоит отметить, что акции «Русала» как на Московской бирже, так и на бирже в Гонконге , подвержены сильной волатильности. Акции к закрытию торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 43,42% после заявления минфина США о возможности снятия санкций с компании.

На Московской бирже в течение торгов вторника акции «Русала» поднимались на 14,8%, до 31 рубля. Однако к закрытию торгов бумаги выросли только на 4,07% — до 28,1 рубля. «Отечественные рынки, открывшиеся сегодня весьма оптимистично после вчерашней внезапной радости от ОFAC о переносе сроков окончания расчетов по контрактам с „Русалом“ с 5 июня на 23 октября, к середине дня начали понемногу осознавать, что в новости этой не так много мёда, как кажется», — оценивает события Алексей Коренев из «Финама».

"Во-первых, 23 октября — это всё же очень далеко. А с открытыми длинными позициями надо уже что-то делать сейчас. И желательно до лета. Во-вторых, наиболее внимательные заметили, что в предписании OFAC речь шла только о переносе предельных сроков по расчетам. Про 7 мая, до которого держатели активов компаний Олега Дерипаски должны из них выйти, ни слова не было сказано", — поясняет он.

А это значит, что, те, кто держит сейчас акции «Русала» и может потенциально попасть под вторичные санкции минфина США, будут вынуждены их до 7 мая продать, причем — по любой цене, продолжил аналитик. «И если в рынке и будут „задёрги“ наверх, то застрявшие в этих бумагах инвесторы будут „разгружаться“ в тех, кто еще не растерял оптимизма и продолжает надеяться на полное восстановление стоимости акций пострадавших от санкций компаний», — добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции НЛМК выросли на 0,49% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первый квартал.

Чистая прибыль группы «Новолипецкий металлургический комбинат» в первом квартале 2018 года выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 502 миллиона долларов. Показатель EBITDA увеличился на 31% — до 812 миллионов долларов, а его рентабельность сохранилась на уровне 29%. Выручка выросла на 30%, до 2,794 миллиарда долларов, свободный денежный поток возрос в 2,9 раза — до 599 миллионов долларов.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду опубликуют отчетность "Новатэк" и «Яндекс», за первый квартал 2018 года по US GAAP, напоминает Коренев.