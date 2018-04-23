Чистая прибыль «Высочайшего» по МСФО в 2017 году снизилась на 3%

Чистая прибыль «Высочайшего» (GV Gold) по МСФО за 2017 год снизилась на 3% по сравнению с 2016 годом, до 85 миллионов долларов, говорится в материалах компании.

"Чистая прибыль в 2017 году снизилась на 3%, составив 85 миллионов долларов, что обусловлено во многом с ростом выручки, который был нивелирован за счет укрепления рубля, а также ростом удельных затрат", — говорится в сообщении.

Операционная прибыль выросла на 13,8% — до 107 миллиона долларов. Скорректированный показатель EBITDA в 2017 году увеличился на 17%, до 128 миллионов долларов. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 175 миллионов долларов.

"Высочайший" получил выручку 271 миллион долларов (рост 32,8%) в том числе от реализации золота — 261 миллион (рост 27,9%). Компания в 2017 году продала 218 тысяч унций золота (рост 33,7%), в том числе 11,7 тысяч унций в гравиофлотоконцентрате. Средняя цена реализации в сравнении с 2016 годом выросла на 1,6% до 1265 доллара за унцию.

Отмечается, что снижение капитальных затрат на 35% по сравнению с 2016 годом, до 68 миллионов долларов, обусловлено прохождением пика программы капитальных вложений, большая часть которой на протяжении последних лет приходилась на строительство Тарынского ГОКа и ГОКа «Угахан».

Общие денежные затраты компании увеличились с 462 до 530 долларов за унцию. Совокупные денежные затраты на производство и поддержание составили 701 доллар за унцию, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 14%. «Рост (затрат) был ожидаемым и контролируемым, и обусловлен, в первую очередь, запуском новых мощностей, а также плановым вовлечением в переработку руды с более низким содержанием золота на нашем флагманском месторождении Высочайший. Рост издержек по итогам года отразился и на показателе рентабельности по EBITDA — 47% против 53% годом ранее», — поясняет гендиректор Герман Пихоя