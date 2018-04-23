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Рынок РФ может открыться в плюсе на фоне позитива в нефти, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»
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Рынок РФ может открыться в плюсе на фоне позитива в нефти, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Российский рынок продолжил восстанавливать свои позиции на прошедшей неделе. Этому способствовала дорогая нефть, а также сигналы из Европы, где выражают недовольство по поводу новых американских ограничений для РФ. В прессе также появились слухи о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена настаивать на том, чтобы к германским компаниям не применялись американские ограничения против РФ.
Новую неделю российский рынок начнёт при рекордных ценах на нефть в рублях. Есть также надежды на то, что европейские партнёры будут пытаться оказывать давление на США с целью снижения геополитического градуса. Конечно, отдельные европейские политики призывают к ещё более сильному давлению на Москву, но у бизнеса могут быть иные планы.
Начало торговой недели может быть положительным, а вот к концу стоит ожидать фиксации прибыли перед чередой майских праздников.
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