Суд закрыл два московских торговых центра

Измайловский суд Москвы по просьбе прокуратуры на 90 суток приостановил работу двух торговых центров — "Персей для детей" и "Серебряный дом" — в связи с нарушениями пожарной безопасности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.

"Прокуратура 20 апреля обратилась в суд с иском. В качестве обеспечительной меры в тот же день судом вынесено определение о временном запрете деятельности на 90 суток в отношении обоих центров. Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ "Персей" назначена на 11 мая в 17.40 мск, в отношении "Серебряного дома" — 4 июня в 12.30", — сказала Крыжановская.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в 4 апреля на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Ранее сообщалось, что трое спасателей лежат в ожоговом отделении, в среду один из них был выписан.