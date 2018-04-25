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Суд закрыл два московских торговых центра
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Суд закрыл два московских торговых центра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Измайловский суд Москвы по просьбе прокуратуры на 90 суток приостановил работу двух торговых центров — "Персей для детей" и "Серебряный дом" — в связи с нарушениями пожарной безопасности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.
"Прокуратура 20 апреля обратилась в суд с иском. В качестве обеспечительной меры в тот же день судом вынесено определение о временном запрете деятельности на 90 суток в отношении обоих центров. Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ "Персей" назначена на 11 мая в 17.40 мск, в отношении "Серебряного дома" — 4 июня в 12.30", — сказала Крыжановская.
Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в 4 апреля на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Ранее сообщалось, что трое спасателей лежат в ожоговом отделении, в среду один из них был выписан.
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