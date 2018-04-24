На поддержку аграриев в России выделили 5,2 млрд рублей

Правительство России выделило свыше пять миллиардов рублей из резервного фонда на господдержку кредитов сельхозпроизводителям под инвестиционные проекты. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев , сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

«Из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 5,2 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса с использованием механизма льготного кредитования», — говорится в документе.

Данная мера позволит привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 миллиардов рублей на осуществление инвестиционных проектов.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 19 апреля 2018 года.

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