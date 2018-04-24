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На поддержку аграриев в России выделили 5,2 млрд рублей
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На поддержку аграриев в России выделили 5,2 млрд рублей 

Мир24 58 минут назад
Правительство России выделило свыше пять миллиардов рублей из резервного фонда на господдержку кредитов сельхозпроизводителям под инвестиционные проекты. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте Кабинета министров.
«Из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 5,2 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса с использованием механизма льготного кредитования», — говорится в документе.
Данная мера позволит привлечь в агропромышленный комплекс заемные ресурсы в размере не менее 180 миллиардов рублей на осуществление инвестиционных проектов.
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 19 апреля 2018 года.
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