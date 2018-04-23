Попавший под санкции олигарх поставил Сбербанк под удар

Попавший под санкции олигарх насолил Сбербанку

Вексельберг, по информации издания, оказался совладельцем американского венчурного фонда SBT Venture Capital II — бизнесмен инвестировал в него еще до введения Вашингтоном санкций 6 апреля и по личной просьбе главы Сбербанка Германа Грефа

Леонид Михельсон. Размер доли, принадлежащей Вексельбергу, не называется, поэтому неизвестно попадет ли под санкции весь фонд. Сам Сбербанк вложил в него около 20 процентов. Еще одним крупным инвестором стал основной владелец «Новатэка»

Управляющий SBT Venture Capital II Виктор Орловский не стал комментировать, с каким проблемами столкнется фонд, отметив, что инвестор, попавший под санкции, может продать часть своей доли.

Всего в американские фонды, в том числе хедж-фонды, Вексельберг инвестировал порядка миллиарда долларов, рассказал источник The Bell.

В США заморозили активы «Реновы» на общую сумму от 1,5 миллиарда до 2 миллиардов долларов.

Дмитрием Медведевым. Вексельберг обсуждал заморозку счетов, риск остановки предприятий в Европе, резкий рост стоимости кредитов и невозможность проводить долларовые платежи в адрес кредиторов с премьер-министром России