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Чистая прибыль банка UBS выросла на 15%
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Чистая прибыль банка UBS выросла на 15% 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии UBS AG по итогам первого квартала 2018 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,516 миллиарда швейцарских франков (около 1,56 миллиарда долларов), говорится в отчете банка.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,39 франка (0,4 доллара) против 0,33 франка (0,34 доллара) годом ранее. Операционная прибыль UBS выросла на 2,2%, до 7,698 миллиарда франков (около 7,9 миллиарда долларов).
Аналитики прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 1,38 миллиарда франков (1,41 миллиарда долларов).
"У нас был отличный старт в 2018 году", — приводятся в релизе слова главы UBS Серджо Эрмотти (Sergio Ermotti).
Банк UBS существует 150 лет и ведет работу более чем в 50 странах. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.
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