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Совет директоров «Иркутскэнерго» 27 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 год
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Совет директоров «Иркутскэнерго» 27 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 год 

Прайм 13 минут назад
Совет директоров "Иркутскэнерго" на заседании 27 апреля рассмотрит рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по результатам 2017 года, сообщается в материалах компании.
Кроме того, совет директоров обсудит созыв годового собрания акционеров и его повестку, предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и другие вопросы.
По итогам 2016 года акционеры «Иркутскэнерго» решили не выплачивать дивиденды.
Чистая прибыль «Иркутскэнерго» по РСБУ в 2017 году выросла на 31,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 22,345 миллиарда рублей.
"Иркутскэнерго" — российская энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт.
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