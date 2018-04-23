Годовое собрание акционеров «Сургутнефтегаза» состоится 29 июня

Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится 29 июня 2018 года, сообщается в материалах компании.

Дата закрытия реестра для участия в нем — 4 июня.

Повестка дня собрания включает распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года, в том числе объявление дивидендов, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии компании, утверждение устава в новой редакции и другие вопросы.