«Росгосстрах» хочет, чтобы «РГС жизнь» прекратила работать под его товарным знаком

Новое руководство "Росгосстраха" намерено добиться от «Росгосстрах жизни» ("РГС жизнь"), чтобы та прекратила работать под товарным знаком «Росгосстрах», пишет в понедельник газета «Ведомости»

"РГС жизнь" не вошла в сделку с банком «ФК Открытие» и в отличие от «Росгосстраха» не попала в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Данил Хачатуров , который прежде контролировал обе страховые компании, перед сделкой с «ФК Открытие» продал «РГС жизнь» Алхасу Сангулии. У компаний стали разные собственники, но работать они продолжили под одним и тем же товарным знаком — «Росгосстрах», напоминает издание.

"Росгосстрах" беспокоит, что на рынке работают две не связанные друг с другом компании со схожими названиями, это вводит клиентов в заблуждение, рассказывает представитель «Росгосстраха»: товарный знак принадлежит страховой компании, использование бренда другими организациями страховщик держит в поле зрения. Ту же позицию высказал и представитель акционера — банка «ФК Открытие», пишет издание.

Представитель «Росгосстраха» полагает, что вопрос работы двух разных компаний со схожим названием беспокоит и ЦБ, но его представитель запрос газеты оставил без ответа.

"РГС жизнь" использует товарный знак на основании действующего лицензионного соглашения, заявил представитель страховщика жизни, а на вопросы по существу отвечать отказался. Лицензию на использование товарного знака в течение семи лет «РГС жизнь» получила от «Росгосстраха» 3 августа 2017 года. При этом источники издания заявляют, что товарный знак достался «РГС жизни» на нерыночных условиях. Представитель «РГС жизни» не стал это комментировать.