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«Росгосстрах» хочет, чтобы «РГС жизнь» прекратила работать под его товарным знаком
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«Росгосстрах» хочет, чтобы «РГС жизнь» прекратила работать под его товарным знаком 

Прайм 27 минут назад
Новое руководство "Росгосстраха" намерено добиться от «Росгосстрах жизни» ("РГС жизнь"), чтобы та прекратила работать под товарным знаком «Росгосстрах», пишет в понедельник газета «Ведомости».
"РГС жизнь" не вошла в сделку с банком «ФК Открытие» и в отличие от «Росгосстраха» не попала в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Данил Хачатуров, который прежде контролировал обе страховые компании, перед сделкой с «ФК Открытие» продал «РГС жизнь» Алхасу Сангулии. У компаний стали разные собственники, но работать они продолжили под одним и тем же товарным знаком — «Росгосстрах», напоминает издание.
"Росгосстрах" беспокоит, что на рынке работают две не связанные друг с другом компании со схожими названиями, это вводит клиентов в заблуждение, рассказывает представитель «Росгосстраха»: товарный знак принадлежит страховой компании, использование бренда другими организациями страховщик держит в поле зрения. Ту же позицию высказал и представитель акционера — банка «ФК Открытие», пишет издание.
Представитель «Росгосстраха» полагает, что вопрос работы двух разных компаний со схожим названием беспокоит и ЦБ, но его представитель запрос газеты оставил без ответа.
"РГС жизнь" использует товарный знак на основании действующего лицензионного соглашения, заявил представитель страховщика жизни, а на вопросы по существу отвечать отказался. Лицензию на использование товарного знака в течение семи лет «РГС жизнь» получила от «Росгосстраха» 3 августа 2017 года. При этом источники издания заявляют, что товарный знак достался «РГС жизни» на нерыночных условиях. Представитель «РГС жизни» не стал это комментировать.
"Росгосстрах" еще в феврале продавал клиентам полисы «РГС жизни», но теперь не сотрудничает с этой компанией, говорит представитель «Росгосстраха». Прекратили продавать полисы «РГС жизни» и "РГС банк", банк «Открытие», Бинбанк, пишет газета. Представители банков и «Росгосстраха» не говорят, почему прекратили продавать полисы «РГС жизни». А ее представитель сказал, что с перечисленными банками действует партнерский договор, а операционную деятельность этих банков компания не комментирует, пишет газета.
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