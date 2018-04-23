Столица против периферии. Есть ли шанс у региональных банков выбиться в лидеры

Мы пережили несколько волн паники вкладчиков и активную «чистку рынка», в результате которых лишились лицензий или отправились на санацию сотни банков, в том числе крупнейшие игроки — « ФК Открытие », Бинбанк Промсвязьбанк , а также многие региональные кредитные организации.

Заметно выросла концентрация рынка и усилилась влияние госбанков — по итогам 2017 года на их долю пришлось свыше 70%. Концентрация предсказуемо растет, конкурировать с «крупняком» все сложнее.

Банковский рынок за последние пять лет трансформировался так, как раньше представить себе было невозможно. При этом, как ни странно, многие прогнозы относительно точек роста, а также относительно вызовов для отрасли в значительной степени сбываются.

Например, ипотека остается драйвером розничного кредитования. Финтех определяет новое лицо банковского рынка. Банки сместили фокус на комиссионный бизнес — уже 20% в структуре совокупных доходов кредитных организаций приходится на комиссии за различные операции. Все это открывает возможности не только для крупных, но и для амбициозных и эффективных средних (а также небольших) банков. Воспользовались ли они этим окном (или «форточкой») возможностей?

Выжившие у обочины

В условиях продолжающейся чистки рынка, сокращения числа банков и реформ регулирования нередко возникали опасения, что региональный банкинг умрет. Изначально ЦБ даже озвучивал идею разделить банки по территориальному признаку и называть их федеральными и региональными.

Такое разделение могло бы привести к искажению структуры рынка и ухудшению конкурентной среды. Однако разделение пошло по другому принципу — на банки с универсальной лицензией и с базовой. Так что многие региональные игроки намерены сохранить универсальные лицензии и планируют продолжать конкурировать с госбанками по всем направлениям бизнеса.

Конечно, тектонические сдвиги на банковском рынке не могли не отразиться на региональном банкинге. Некоторые области потеряли многих игроков, но ситуация по стране варьируется. Мы не будем брать в расчет банки из Москвы Санкт-Петербурга — это центры для банков федерального масштаба, поэтому кредитные организации из этих городов реально нельзя называть региональными (например, «Санкт-Петербург», «Россия»).

Есть регионы, где за последние годы банкинг заметно «похудел» из-за санаций и банкротств. Например, в Самаре под санацию попали довольно крупные банки «Солидарность», Автовазбанк (АВБ), лишились лицензий Фиа-Банк , Волжский Социальный Банк, Волго-Камский Банк.

Саратове на оздоровление ушли крупные местные Экономбанк «Экспресс-Волга» (был поглощен Совкомбанком ). Число отозванных лицензий у региональных банков каждый год измерялось десятками, причем если многие московские банки были лишены лицензий либо за «отмывание» и «обналичивание», либо за абсолютно кэптивный характер деятельности с характерным «пылесосом депозитов» и «проеданием капитала», то в регионах ряд банков в общем-то были рыночными и не «схемными», но утратили платежеспособность по другим, часто внешним, причинам.

Достоинства «провинциалов»

А нужен ли России сильный региональный рынок и будет ли в отрасли место региональным банкам? С одной стороны, федеральные банки — это возможность инвестировать в новые технологии обслуживания, автоматизацию в таком объеме, который банкам локальным недоступен. С другой стороны, устойчивые региональные банки выполняют важную роль — повышение доступности финансовых услуг, в том числе в тех регионах, где федеральные банки не стремятся активно работать.

Банально? Да, Америку не открыли. Впрочем, как раз опыт Америки — и США , и Бразилии , а также Китая Индии показывает, что региональные банки могут стать сильными игроками на федеральном и даже мировом уровне, и, конечно, они выполняют важную социальную роль в обеспечении финансовыми услугами региона.

Есть примеры, где региональные банк может не просто на равных конкурировать с госбанками, но даже выигрывать. Это те сегменты, в которых важно погружение в мелкие сделки и где крупные банки не хотят работать или работают неохотно.

К примеру, кредитование малого бизнеса. В 2017 году кредитный портфель МСП показал отрицательную динамику, в целом банки неактивно кредитовали предпринимателей. Если бы местные кредитные организации не работали так активно с гарантийной господдержкой, не кредитовали локальный малый бизнес — результат был бы совсем плачевным.

По данным ЦБ, активными в сфере кредитования малого бизнеса являются регионы Поволжского и Дальневосточного Федерального Округа, где предприниматели пользуются гарантийной поддержкой, а также берут кредиты как физлица. Согласно данным Корпорации МСП, наиболее активными в плане гарантийной господдержки были Москва (Фонд содействия кредитованию Москвы выдал поручительств на 12,1 млрд рублей), Карелия (около 9 млрд рублей поручительств и гарантий), Белгородская (около 5 млрд), Нижегородская области (3,5 млрд), Татарстан (2,7 млрд), Краснодарский край (2,7 млрд).

Еще одно преимущество локальных банков — их эффективность. К примеру, в топ-30 самых рентабельных входят банки из Новосибирска («Левобережный»), Владивостока «Примсоцбанк» ), Краснодара («Кубань-Кредит») и Ростова («Центр-инвест»). В топ-200 банков по рентабельности активов входят также сразу четыре новосибирских банка, семь банков из Татарстана, шесть банков из Приморского края

Федеральные банки могут оптимизировать сеть, для них каждый регион — лишь несколько процентов портфеля, и они легко могут закрыть отделения в той или иной области. Региональные банки же имеют больше возможностей для оптимизации бизнеса без закрытия отделений. И это опять же повышает доступность финансовых услуг для населения и бизнеса в регионах.

Верен и тезис о том, что местные банки лучше знают местную специфику и умеют работать с региональными клиентами. Качество активов в местных банках во многих регионах отличается в лучшую сторону от показателя портфелей федеральных игроков в тех же субъектах федерации.

Локальные банки могут быстрее внедрять инновации, лучше чувствовать тенденции в сегментах рынка и реагировать на них. У многих региональных банков ниже расходы на один выданный кредит, меньше отношение расходов к объему кредитного портфеля или активов.

Так что многие региональные игроки смогут нарастить свою долю даже несмотря на то, что концентрация госбанков усиливается. Более того, крупным банкам есть чему поучиться в качестве ведения бизнеса и работе с клиентам у локальных игроков. Главное, чтобы не повторялись «паники» вкладчиков и кредиторов, как это было несколько раз в отдельных регионах.

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