ЦБ: НПФ смогут отказаться от услуг УК при добровольном пенсионном страховании

"Внедрение обязанности действовать в интересах клиента и иметь хороший инвестиционный процесс позволяют расширить возможности фонда, занимающегося добровольным, негосударственным пенсионным страхованием — при самостоятельном инвестировании средств пенсионных резервов без обязательного привлечения управляющих компаний", — заявила она.

По словам Набиуллиной, таким образом ЦБ намерен «опробовать отказ от обязательной управляющий компании пока только на рынке добровольного пенсионного страхования».