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ЦБ: НПФ смогут отказаться от услуг УК при добровольном пенсионном страховании
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ЦБ: НПФ смогут отказаться от услуг УК при добровольном пенсионном страховании 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России готов разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) отказаться от обязательных услуг управляющих компаний (УК) при инвестировании средств добровольного пенсионного страхования, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
"Внедрение обязанности действовать в интересах клиента и иметь хороший инвестиционный процесс позволяют расширить возможности фонда, занимающегося добровольным, негосударственным пенсионным страхованием — при самостоятельном инвестировании средств пенсионных резервов без обязательного привлечения управляющих компаний", — заявила она.
По словам Набиуллиной, таким образом ЦБ намерен «опробовать отказ от обязательной управляющий компании пока только на рынке добровольного пенсионного страхования».
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