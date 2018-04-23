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Биржи США закрылись в основном в минусе на фоне роста доходности гособлигаций
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Биржи США закрылись в основном в минусе на фоне роста доходности гособлигаций 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись преимущественно в минусе на фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,06%, до 24448,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,25%, до 7128,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,01%, до 2670,29 пункта.
Доходность десятилетних US Treasuries растет до 2,974%, тогда как в пятницу показатель достиг 2,956% — максимума с 2014 года на фоне роста прогнозов по инфляции в стране. Индекс долгосрочных инфляционных ожиданий в США достиг самого высокого уровня с ноября 2014 года. По мнению аналитиков, такая динамика вызвана недавним ростом цен на сырьевом рынке.
Инвесторы обратили внимание на новости по рынку жилья, сдерживающие снижение индексов. Так, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в марте увеличилось на 1,1% по сравнению с показателем февраля — до 5,6 миллиона. При этом аналитики ожидали меньшего роста числа сделок — на 0,2%, до 5,55 миллиона.
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