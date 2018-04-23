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Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России
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Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России 

ТАСС 39 минут назад
Германская Otto Group планирует закрыть в России онлайн-магазины одежды и обуви Quelle и Otto. Как сообщил изданию "Коммерсантъ" генеральный директор Otto Group Russia Мартин Ширер, это делается "в соответствии с глобальной стратегией Otto Group", которая сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень.
Про данным издания, Otto Group при этом не собирается полностью уходить из России и продолжит развивать свои бренды Bonprix, Witt и eSolutions. eSolutions предоставляет логистические, маркетинговые и IT-сервисы ретейлерам и брендам, в том числе Tom Farr, Zarina, Befree и Ralf Ringer.
Otto Group работает в России с 1990 года. В число ее активов входят ООО "Директ Каталог Сервис" (каталоги Otto, Witt, Bonprix), Nadom Group и купленная в 2009 году Quelle Russia, а также логистические ООО "Бизнес Сервис" и ООО "Промопост", расположенные в Твери.
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