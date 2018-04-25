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«Газпром» ожидает прироста запасов газа в 496,9 млрд кубометров в 2018 году
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«Газпром» ожидает прироста запасов газа в 496,9 млрд кубометров в 2018 году 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Русская Весна
«Газпром» ожидает в 2018 году прироста запасов газа по итогам геологоразведочных работ (ГРР) в объеме 496,9 млрд кубометров, жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) — в объеме 41,7 млн тонн. Об этом говорится в корпоративном журнале «Газпром».
«В 2018 году планируется… получить прирост запасов в количестве 496,9 млрд кубометров газа и 41,7 млн тонн жидких углеводородов», — отмечается в публикации.
В текущем году «Газпром» намерен продолжить ГРР по основным перспективным направлениям: на полуострове Ямал, на шельфе Карского моря, на ачимовских и юрских отложениях, на надсеноманском газовом комплексе и в Восточной Сибири.
На территории Российской Федерации на нефть и газ, а также с целью поиска структур подземных хранилищ газа (ПХГ) компания планирует выполнить 6729 кв. км сейсморазведочных работ 3D, пробурить 65 тыс. погонных метров горных пород, закончить строительством 30 поисково-оценочных и разведочных скважин.
В 2017 году по результатам выполненных геологоразведочных работ «Газпром» получил прирост разведанных запасов в объеме 851,9 млрд кубометров газа и 88,2 млн тонн жидких углеводородов. Коэффициент восполнения запасов газа составил 1,8.
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