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Курсы доллара и евро на 23 апреля
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Курсы доллара и евро на 23 апреля 

Банки.ру 1 час назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 апреля, составляет 61,3222 рубля. Официальный курс евро — 75,6532 рубля.
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