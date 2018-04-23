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Курсы доллара и евро на 23 апреля
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Курсы доллара и евро на 23 апреля
Банки.ру
1 час назад
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 23 апреля, составляет 61,3222 рубля. Официальный курс евро — 75,6532 рубля.
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