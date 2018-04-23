Экс-глава ЦБ не видит объективных причин для снижения курса рубля

Объективных причин для снижения курса российской валюты на сегодня нет, такое мнение в интервью журналу «Огонек» высказал экс-председатель ЦБ РФ Сергеей Дубинин. По его словам, на цифры в обменниках будут влиять два фактора — цены на нефть и внешнеполитическая ситуация.

«Вашингтон уже озвучил свое намерение повременить с новым пакетом санкций, но, если вдруг ситуация изменится и он будет введен, курс рубля, конечно, упадет. Если нет, да к тому же стоимость «черного золота» продолжит повышаться, рубль может и укрепиться. Лично я не вижу сегодня каких-либо объективных причин, чтобы курс просел», — сказал экономист.

«Сейчас та самая ситуация, когда курс рубля диктует рынок. Насколько я знаю, никаких интервенций ни Минфин , ни Центробанк себе не позволяют вот уже долгое время. Так что лично у меня нет причин утверждать, что российская власть делает что-то в пользу укрепления или ослабления курса рубля», — говорит Дубинин.

Он также напомнил, что курс рубля на 2018-2019 годы прогнозировался примерно 65 рублей за доллар. «Мы никуда не ушли от тех трендов, на основе которых делались такие прогнозы, так что вывод один: в диапазоне до 65 рублей за доллар все в пределах „нормы“. Скорее рубль сегодня куда более укреплен, чем рассчитывали», — резюмировал экс-глава Банка России.