Ещё
Экс-глава ЦБ не видит объективных причин для снижения курса рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава ЦБ не видит объективных причин для снижения курса рубля 

Банки.ру 3 часа назад
Объективных причин для снижения курса российской валюты на сегодня нет, такое мнение в интервью журналу «Огонек» высказал экс-председатель ЦБ РФ Сергеей Дубинин. По его словам, на цифры в обменниках будут влиять два фактора — цены на нефть и внешнеполитическая ситуация.
«Вашингтон уже озвучил свое намерение повременить с новым пакетом санкций, но, если вдруг ситуация изменится и он будет введен, курс рубля, конечно, упадет. Если нет, да к тому же стоимость «черного золота» продолжит повышаться, рубль может и укрепиться. Лично я не вижу сегодня каких-либо объективных причин, чтобы курс просел», — сказал экономист.
Он также прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая и России о девальвации своих валют в ущерб доллару.
«Сейчас та самая ситуация, когда курс рубля диктует рынок. Насколько я знаю, никаких интервенций ни Минфин, ни Центробанк себе не позволяют вот уже долгое время. Так что лично у меня нет причин утверждать, что российская власть делает что-то в пользу укрепления или ослабления курса рубля», — говорит Дубинин.
Он также напомнил, что курс рубля на 2018-2019 годы прогнозировался примерно 65 рублей за доллар. «Мы никуда не ушли от тех трендов, на основе которых делались такие прогнозы, так что вывод один: в диапазоне до 65 рублей за доллар все в пределах „нормы“. Скорее рубль сегодня куда более укреплен, чем рассчитывали», — резюмировал экс-глава Банка России.
Банки.ру: последние новости
Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам повысить дивиденды почти в три раза Банк «Российский Капитал» переходит к онлайн-обслуживанию клиентов Совкомбанк закрыл сделку по покупке 30% акций РосЕвроБанка
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован333
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России309
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет52
Масляков резко пригрозил Светлакову317
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»59
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение